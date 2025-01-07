Россия вынуждена перебрасывать дополнительные подразделения в Курскую область, – Нацгвардия

Российские оккупационные войска вынуждены перебрасывать дополнительные подразделения в Курскую область. Это влияет на активность врага не только на севере Харьковщины, но и на других направлениях фронта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой спикера Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона. Он отметил, что операция ВСУ в Курской области направлена на создание сложных условий для оккупантов и нарушение их логистики.

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Какова ситуация в Курской области

Музычук сообщил, что на севере Харьковщины, вдоль границы с Сумской областью и других участках фронта россияне уменьшили свою активность.

Противник вынужден вытаскивать свои подразделения и с южных направлений, и с других направлений, чтобы усиливать группировку именно на Курщине,

– отметил он.

По словам спикера, операция ВСУ и других подразделений в Курской области имеет целью усложнить условия для противника, который там находится, а также нарушить его логистику.

"Сейчас мы видим, даже в эти сутки, что активность наших Вооруженных сил направлена на то, чтобы удерживать этот участок, эту инициативу. Что касается активности врага, в частности сейчас на севере Харьковщины, или активности его диверсионно-разведывательных групп, то в целом эта тенденция уменьшилась на тех участках границы, где выполняют задачи и наши подразделения совместно с Государственной пограничной службой", – добавил он.

Спикер подчеркнул, что угроза от вражеских ДРГ все еще существует, однако Силы обороны контролируют ситуацию по их активности. Музычук также отметил, что оккупанты часто прибегают к информационно-психологическим операциям.