Россия перебросила на Донбасс новые партии горючего и боеприпасов, – разведка

Командование вооруженных сил России в течение сентября завозило на временно оккупированную территорию Донетчины и Луганщины боеприпасы и боевую технику. Также государство-агрессор перемещало туда имущество военного назначения.

По данным разведчиков, в подразделения оккупантов вернули значительную часть боевых машин, которые восстанавливали и модернизировали на территории России. Также туда доставили запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.

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Что еще завезли оккупанты

Разведчики сообщили, что Россия завезла железнодорожным и автомобильным транспортом на оккупированные украинские территории свыше 5 тысяч тонн горючего и новые партии вооружения и боеприпасов. В частности, говорится о:

снарядах для ракетных систем залпового огня;

противотанковых управляемых ракетах;

выстрелах к ручным противотанковым гранатометам;

противотанковых и противопехотных минах;

патронах для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

По данным украинских разведчиков, Россия планирует в течение 3 следующих лет выделить 900 миллиардов рублей для оккупированной части украинского Донбасса. Это почти 330 миллиардов гривен.

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Ситуация на Донбассе: последние новости

Оккупационные войска России продолжают нарушать режим тишины. В частности, 1 октября враг обстрелял Авдеевку со своих позиций возле Ясиноватой. Били из минометов калибра 120 миллиметров.

Также из-за коварных действий российских оккупантов 1 октября получили ранения 2 украинских защитников. Воины находятся в лечебном учреждении.

Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. В Кремле назвали это "нецелесообразным".

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что представители оккупантов блокируют решение вопроса контрольно-пропускных пунктов на границе. Они требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом.

Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:

Главное управление разведки Украины информирует.

Командование ВС РФ в течение сентября 2021 года продолжало перемещение на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях боеприпасов, боевой техники и имущества военного назначения.

В частности, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск железнодорожным и автомобильным транспортом было завезено свыше 5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в частности противотанковые управляемые ракеты, снаряды для ракетных систем залпового огня, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Кроме того, в подразделения оккупантов возвращена значительная часть боевых машин, восстановленных и модернизированных на территории России, доставлены запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.