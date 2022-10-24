Зачем Россия перекинула собственные дроны на Херсонщину и какую угрозу они несут: ответ эксперта

Россияне утверждают, что перебросили на оккупированную Херсонщину дроны малой дальности "Ланцет" в количестве 1,5 тысячи единиц. Впрочем, такая цифра достаточно сомнительна.

Однако факт использования этих беспилотников в войне против Украины был подтвержден на видео, где демонстрировались возможности этих дронов. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Опасное оружие, применяемое на линии фронта

По его мнению, у российских захватчиков действительно есть эти дроны. Оккупанты уже применяют их против нашего государства и будут использовать в дальнейшем.

Это опасное оружие, которое может использоваться на линии фронта, в отличие от шахидов, используемых вместо крылатых ракет.

– объяснил военный обозреватель.

В то время как у российских беспилотников типа "Ланцет" есть камера, которая может наводить дрон на объект и четко ориентировать его. Наличие такой камеры позволяет использовать их в качестве баражирующих боеприпасов непосредственно против бронированной техники, зенитно-ракетных комплексов и т.д.

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Иран может предоставить России еще больше дронов

Иран может послать стране-агрессору дополнительные беспилотники для очередных массированных атак по Украине. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Высокопоставленный чиновник напомнил, что Соединенные Штаты осудили Тегеран за помощь Путину. Однако, поэтому Иран, вероятно, может передать России еще больше дронов.

Мы считаем, что Россия получила десятки этих беспилотников из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше,

– отметил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что США работают над противодействием усилиям Ирана. Кроме того, пытаются усилить способность Украины отражать атаки врага.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Успехи ВСУ в контрнаступлении в Херсонской области заставляют оккупантов паниковать. На фоне масштабной эвакуации из Херсона, захватчики призвали оставшихся местных мужчин вступать в ряды теробороны. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предполагает, что под предлогом организации теробороны оккупанты будут проводить скрытую мобилизацию.

В Херсоне полностью исчез интернет и неизвестно, когда может появиться, поскольку российский провайдер сообщил, что оккупанты "эвакуируют" из города все необходимое оборудование.

Вместе с оккупантами и коллаборантами, пытающимися прихватить все, что могут, из Херсона "убегает" даже российский рубль. Да, на местных АЗС принимают расчеты уже только в гривнах.

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