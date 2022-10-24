Однак факт використання цих безпілотників у війні проти України був підтверджений на відео, де демонструвалися можливості цих дронів. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Небезпечна зброя, яку можна застосовувати на лінії фронту

На його думку, у російських загарбників дійсно є ці дрони. Окупанти вже застосовують їх проти нашої держави й використовуватимуть надалі.

Це небезпечна зброя, яка може використовуватися на лінії фронту, на відміну від шахідів, які використовуються замість крилатих ракет,

– пояснив військовий оглядач.

Тоді як російські безпілотники типу "Ланцет" мають камеру, яка може наводити дрон на об'єкт та чітко орієнтувати його. Наявність такої камери дозволяє використовувати їх як баражуючі боєприпаси безпосередньо проти броньованої техніки, зенітно-ракетних комплексів тощо.

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Іран може надати Росії ще більше дронів

Іран може надіслати країні-агресорці додаткові безпілотники для чергових масованих атак по Україні. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Високопосадовець нагадав, що Сполучені Штати засудили Тегеран за допомогу Путіну. Однак, через це Іран, ймовірно, може передати Росії ще більше дронів.

Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих безпілотників з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше,

– зазначив Блінкен.

Блінкен наголосив, що США працюють над протидією зусиллям Ірану. Окрім того, намагаються посилити здатність України відбивати атаки ворога.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Успіхи ЗСУ у контрнаступі на Херсонщині змушують окупантів панікувати. На тлі масштабної евакуації з Херсона, загарбники закликали місцевих чоловіків, що залишися, вступати до лав тероборони. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук припускає, що під приводом організації тероборони окупанти проводитимуть приховану мобілізацію.

У Херсоні повністю зник інтернет й невідомо, коли може з'явитися, оскільки російський провайдер повідомив, що окупанти "евакуйовують" з міста все необхідне обладнання.

Разом з окупантами та колаборантами, які намагаються прихопити все, що можуть, з Херсонщини "втікає" навіть російський рубль. Так, на місцевих АЗС приймають розрахунки вже тільки у гривнях.

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