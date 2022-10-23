Крім того, невідомо, коли відновиться інтернет-з'єднання, оскільки російський провайдер повідомив, що окупанти "евакуйовують" з Херсона все необхідне обладнання. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Окупанти вивозять навіть останки з музею

З міста Херсон зараз вивозиться абсолютно все обладнання – й інтернет-провайдера, й наших українських підприємств, яких грабують, й державних підприємств,

– повідомив депутат Херсонської облради.

"Окупанти дійшли взагалі до апогею. Вони зараз кажуть, що треба вивезти всі цінності з усіх музеїв міста Херсон, й навіть вихопити останки князя Потьомкіна й пам'ятник йому", – наголосив Хлань.

З Херсона "тікає" навіть російський рубль

Окрім окупантів та колаборантів, які намагаються прихопити все, що можуть, з Херсонщини "втікає" навіть російський рубль. Хоча загарбники стільки сил поклали на нав'язування херсонцям єдиної валюти.

Станом на сьогодні навіть на російських заправках приймають розрахунки вже виключно в гривнях,

– зауважив депутат Херсонської облради.

За його словами, російські супермаркети ще приймають валюту країни-агресорки. Втім, з понеділка вони планують закривати мережі та "евакуйовуватися" з Херсона.

Крім того, курс рубля до гривні також повернувся до свого звичайного вигляду 1 до 2. Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що вже не мовиться про курс 1 до 1, якого так бажали загарбники, оскільки всі розуміють, що ніяких рублів на Херсонщині бути не може.

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