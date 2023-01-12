Элитных российских десантников перебросили из Херсона в Соледар и Кременную, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
Британская разведка установила, что россияне перебросили в Соледар и Кременную свою элиту. Речь идет о воздушно-десантных войсках России.
До ноября 2022 почти все российские силы ВДВ были в районе Херсона. Они удерживали там линию фронта.
Заметьте В Пентагоне нет подтверждений, что Соледарь перешел россиянам
Что известно об опрокидывании сил Россией
С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта Кременная после того, как оценила этот сектор как значительно уязвимый,
– заявила британская разведка.
По их данным, эти силы передислоцировали на Донбасс и юг Украины. Более того, скорее всего, командиры там пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их вероятной доктринальной ролью, то есть как элитные силы быстрого реагирования.
Более того, в разведке рассказали, что последние двое суток в районе Соледара и на подступах к Кременной продолжаются ожесточенные бои.
Кого враги бросили воевать на Донбасс
- Известно, что в направлении Соледара, Бахмута и Кременной действуют вагнеровцы. Более того, их владелец так фантазирует об "успехах", что даже в ночь на 11 января заявил о якобы "захвате" Соледара. Однако это оказалось циничной ложью.
- Однако следует отметить, что на том направлении действуют не завербованные ППК "Вагнер" зеки, а спецназовцы из горячих точек. По данным спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, Россия запустила на поле боя вагнеровцев, участвовавших в войнах Сирии и Ливии.
- Более того, в нашем Минобороны заявили, что подступы к позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных.