Элитных российских десантников перебросили из Херсона в Соледар и Кременную, – разведка Британии

12 января 2023, 09:22
Читати новину українською

Источник:

Минобороны Великобритании

Британская разведка установила, что россияне перебросили в Соледар и Кременную свою элиту. Речь идет о воздушно-десантных войсках России.

До ноября 2022 почти все российские силы ВДВ были в районе Херсона. Они удерживали там линию фронта.

Заметьте В Пентагоне нет подтверждений, что Соледарь перешел россиянам

Что известно об опрокидывании сил Россией

С начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантных войск) для усиления линии фронта Кременная после того, как оценила этот сектор как значительно уязвимый,
– заявила британская разведка.

По их данным, эти силы передислоцировали на Донбасс и юг Украины. Более того, скорее всего, командиры там пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их вероятной доктринальной ролью, то есть как элитные силы быстрого реагирования.

Более того, в разведке рассказали, что последние двое суток в районе Соледара и на подступах к Кременной продолжаются ожесточенные бои.

Кого враги бросили воевать на Донбасс

  • Известно, что в направлении Соледара, Бахмута и Кременной действуют вагнеровцы. Более того, их владелец так фантазирует об "успехах", что даже в ночь на 11 января заявил о якобы "захвате" Соледара. Однако это оказалось циничной ложью.
  • Однако следует отметить, что на том направлении действуют не завербованные ППК "Вагнер" зеки, а спецназовцы из горячих точек. По данным спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, Россия запустила на поле боя вагнеровцев, участвовавших в войнах Сирии и Ливии.
  • Более того, в нашем Минобороны заявили, что подступы к позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных.
Автор: Діана Квасневська