Россия перед встречей с Францией устроили демарш в ТКГ

Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы устроила демарш. Такой прецедент состоялся впервые.

Российская сторона нарушила протокол заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович.

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Россия действует так намеренно

По словам Арестовича, Россия действует так преднамеренно перед встречей с Францией на уровне глав МИД. Кремль делает все возможное, чтобы дискредитировать Украину и обвинить нас в эскалации конфликта. Одним из пунктов плана России был сегодняшний демарш.

Еще шло и идет заседание ТКГ, а основные выводы по нему уже были сделаны на брифинге Марии Захаровой, спикера российского МИД. Видно, что это подготовленный демарш со стороны России,

– заявил Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ предположил, что такие шаги могут означать стремление России к обострению ситуации на Донбассе.

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