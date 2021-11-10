Россия перед встречей с Францией устроили демарш в ТКГ
Источник:"РБК-Украина"
Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы устроила демарш. Такой прецедент состоялся впервые.
Российская сторона нарушила протокол заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович.
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Россия действует так намеренно
По словам Арестовича, Россия действует так преднамеренно перед встречей с Францией на уровне глав МИД. Кремль делает все возможное, чтобы дискредитировать Украину и обвинить нас в эскалации конфликта. Одним из пунктов плана России был сегодняшний демарш.
Еще шло и идет заседание ТКГ, а основные выводы по нему уже были сделаны на брифинге Марии Захаровой, спикера российского МИД. Видно, что это подготовленный демарш со стороны России,
– заявил Арестович.
Спикер украинской делегации в ТКГ предположил, что такие шаги могут означать стремление России к обострению ситуации на Донбассе.Обратите внимание! Встреча глав МИД России и Франции состоится 12 ноября в Париже. Одной из приоритетных тем разговора будет Украина и российская агрессия.
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