Російська сторона порушила протокол засідання Тристоронньої контактної групи. Про це заявив речник України в ТКГ Олексій Арестович.

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Росія діє так навмисно

За словами Арестовича, Росія діє так навмисно перед зустріччю з Францією на рівні глав МЗС. Кремль робить все можливе, щоб дискредитувати Україну та звинуватити нас в ескалації конфлікту. Одним із пунктів плану Росії був сьогоднішній демарш.

Ще йшло і йде засідання ТКГ, а основні висновки по ньому вже були зроблені на брифінгу Марії Захарової, спікерки російського МЗС. Видно, що це підготовлений демарш з боку Росії,

– заявив Арестович.

Речник української делегації в ТКГ припустив, що такі кроки можуть означати прагнення Росії до загострення ситуації на Донбасі.

Зверніть увагу! Зустріч голів МЗС Росії та Франції відбудеться 12 листопада у Парижі. Однією з пріоритетних тем розмови буде Україна та російська агресія.

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