Россия передала ядерное оружие в Беларусь: в ISW оценили угрозу эскалации

Заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок это фактически закрепление военного контроля России над Беларусью.

Аналитики проанализировали якобы факт передачи тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Белоруссии в соответствии с ранее объявленными планами.

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По оценке ISW, размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью.

Аналитики говорят, очень маловероятно, что это будет означать эскалацию.

Важно! По данным Белорусский Гаюн, по состоянию на 16 июня не зафиксированы факты, указывающие на реальное перемещение тактического ядерного оружия с России на территорию Беларуси.

Аналитики также указывают на "промахи" обоих диктаторов. Лукашенко не владеет всей информацией и контролем за процессом размещения ТЯО в Беларуси. Более того, между Путиным и Лукашенко нет согласованного плана относительно того, какую же ложь говорить своим гражданам.

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