Россия передала ядерное оружие в Беларусь: в ISW оценили угрозу эскалации
Источник:ISW
Заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок это фактически закрепление военного контроля России над Беларусью.
Аналитики проанализировали якобы факт передачи тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Белоруссии в соответствии с ранее объявленными планами.
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По оценке ISW, размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью.
Аналитики говорят, очень маловероятно, что это будет означать эскалацию.
Важно! По данным Белорусский Гаюн, по состоянию на 16 июня не зафиксированы факты, указывающие на реальное перемещение тактического ядерного оружия с России на территорию Беларуси.
Аналитики также указывают на "промахи" обоих диктаторов. Лукашенко не владеет всей информацией и контролем за процессом размещения ТЯО в Беларуси. Более того, между Путиным и Лукашенко нет согласованного плана относительно того, какую же ложь говорить своим гражданам.
Главное о передаче ядерного оружия
- В марте Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Мол, это ответ на то, что Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- Ядерное оружие хотели начать размещать в Белоруссии после подготовки специальных хранилищ. "Соответствующие процедуры" завершатся 7 – 8 июля.
- 14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
- 16 июня Путин заявил, что передал часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные якобы будут переданы до конца года.