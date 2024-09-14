Прежде всего речь идет о военных технологиях, а также дешевых энергоносителях. Главный консультант Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко рассказала 24 Каналу, можно ли остановить сотрудничество Москвы и Пекина.

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Чем Россия выгодна для Китая

На днях заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай оказывает очень существенную помощь российской военной машине. А в обмен на эту помощь Россия впервые после месяцев нежелания поможет Пекину с передовыми военными технологиями, в частности с подводными лодками.

Китай – это тот партнер, благодаря которому российский режим вообще может функционировать; самый мощный – хоть и не единственный. Китай пытается внедрять в военной сфере собственные разработки и собственные технологии, но, конечно, им интересно взять чей-то опыт и переделать его в соответствии с собственными потребностями. Китайско-российское сотрудничество будет развиваться и в дальнейшем, это тренд, который вряд ли можно остановить,

– отметила Алина Гриценко.

Об этом, в частности, свидетельствует количество совместных учений, которые проводит Пекин вместе с Москвой или же и с другими странами. Так, 10 сентября, Военно-морской флот России начал масштабные учения "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября включительно.

Военные учения России и Китая

В военных учениях "Океан-2024" примут участие 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 военно-морских самолетов и более 90 тысяч военнослужащих. Это самые масштабные учения за последние 30 лет. В СМИ была информация, что Россия вместе с Китаем проведет совместные военно-морские учения в Тихом и Северном Ледовитом океанах и Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Кроме того, Китай и Россия проведут совместные военные учения уже в этом месяце, включая учения в Японском и Охотском морях под названием В военных учениях "Океан-2024" примут участие 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 военно-морских самолетов и более 90 тысяч военнослужащих. Это самые масштабные учения за последние 30 лет. В СМИ была информация, что Россия вместе с Китаем проведет совместные военно-морские учения в Тихом и Северном Ледовитом океанах и Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.Кроме того, Китай и Россия проведут совместные военные учения уже в этом месяце, включая учения в Японском и Охотском морях под названием Northern United – 2024. Они якобы направлены на улучшение стратегического сотрудничества между государствами, а также для "укрепления их способности совместно противостоять угрозам безопасности".

"Китай пытается перенять российский опыт. Это страна, армия которой не имеет реального боевого опыта, и для них любое сотрудничество в этой сфере очень важно. Таким образом Пекин пытается также продемонстрировать США, что они продолжают наращивать свою обороноспособность", – отметила Гриценко.

Главный консультант Украинского института стратегических исследований добавила, что остановить сотрудничество России как с Китаем, так и с другими странами Глобального Юга, которые получают собственную выгоду, почти невозможно. Для этого очень сложно найти действенный инструмент давления, который бы действительно заставил то или иное государство остановить партнерство с Кремлем.

Ярко это показал и визит Владимира Путина в Монголию, где его бы должны были арестовать как военного преступника. Однако этого не произошло.