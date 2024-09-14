Насамперед мовиться про військові технології, а також дешеві енергоносії. Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко розповіла 24 Каналу, чи можна зупинити співпрацю Москви та Пекіна.

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Чим Росія вигідна для Китаю

Днями заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Китай надає дуже суттєву допомогу російській військовій машині. А в обмін на цю допомогу Росія вперше після місяців небажання допоможе Пекіну з передовими військовими технологіями, зокрема з підводними човнами.

Китай – це той партнер, завдяки якому російський режим взагалі може функціонувати; найпотужніший – хоч і не єдиний. Китай намагається впроваджувати у військовій сфері власні розробки та власні технології, але, звісно, їм цікаво взяти чийсь досвід та переробити його відповідно до власних потреб. Китайсько-російська співпраця розвиватиметься і надалі, це тренд, який навряд чи можна зупинити,

– наголосила Аліна Гриценко.

Про це, зокрема, свідчить кількість спільних навчань, які проводить Пекін разом з Москвою або ж і з іншими країнами. Так, 10 вересня, Військово-морський флот Росії розпочав масштабні навчання "Океан-2024", яке триватиме до 16 вересня включно.

Військові навчання Росії та Китаю

У військових навчаннях "Океан-2024" візьмуть участь 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення, а також понад 120 військово-морських літаків і понад 90 тисяч військовослужбовців. Це наймасштабніші навчання за останні 30 років. У ЗМІ була інформація, що Росія разом із Китаєм проведе спільні військово-морські навчання в Тихому і Північному Льодовитому океанах та Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

Крім того, Китай і Росія проведуть спільні військові навчання вже цього місяця, включаючи навчання у Японському й Охотському морях під назвою У військових навчаннях "Океан-2024" візьмуть участь 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден забезпечення, а також понад 120 військово-морських літаків і понад 90 тисяч військовослужбовців. Це наймасштабніші навчання за останні 30 років. У ЗМІ була інформація, що Росія разом із Китаєм проведе спільні військово-морські навчання в Тихому і Північному Льодовитому океанах та Середземному, Каспійському і Балтійському морях.Крім того, Китай і Росія проведуть спільні військові навчання вже цього місяця, включаючи навчання у Японському й Охотському морях під назвою Northern United – 2024. Вони буцімто спрямовані на покращення стратегічної співпраці між державами, а також для "зміцнення їхньої здатності спільно протистояти безпековим загрозам".

"Китай намагається перейняти російський досвід. Це країна, армія якої немає реального бойового досвіду, і для них будь-яка співпраця у цій сфері є дуже важливою. У такий спосіб Пекін намагається також продемонструвати США, що вони продовжують нарощувати свою обороноздатність", – зазначила Гриценко.

Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень додала, що зупинити співпрацю Росії як з Китаєм, так і з іншими країнами Глобального Півдня, які отримують власну вигоду, майже неможливо. Для цього дуже складно знайти дієвий інструмент тиску, який би справді змусив ту чи іншу державу зупинити партнерство з Кремлем.

Яскраво це показав і візит Владіміра Путіна до Монголії, де його б мали заарештувати як військового злочинця. Однак цього не відбулося.