Россия переходит к другому сценарию – экс-посол Украины в США

Госдума приняла обращение о легитимизации боевиков. Таким образом, вероятнее всего, Россия переходит к другому сценарию. Шансы полномасштабного наступления уже уменьшаются.

Об этом в эфире 24 канала сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что решение Госдумы – это большой шаг для единоличного выхода России из минского процесса.

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"Это переход к другому сценарию России. Это большее использование плацдарма временно оккупированных территорий как на Востоке, так и в Крыму", – отметил Чалый.

Что будет делать Россия дальше

По его словам, в минских договоренностях прописана линия разграничения. Если они это разрушают полностью – нужно внимательно смотреть на дальнейшие действия Кремля.

Надо смотреть, что будет делать Кремль и Путин. Подпишет ли он этот документ? Пока это шантаж. Это стиль российский,

– сказал Чалый.

"Сценарий полномасштабного вторжения ломается, зато Россия вытягивает новый", – подытожил экс-посол.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Чалый о циничном решении Госдумы: смотрите видео

Что этому предшествовало