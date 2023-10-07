Перспективы существования этого флота туманны, – Братчук об отходе российских кораблей

Россия перебазирует корабли Черноморского флота с Севастополя в Новороссийск. Это результат работы всех структур Сил обороны Украины. Оккупанты также могут разместить флот в Абхазии, однако это не спасет вражеские корабли.

В целом перспективы существования Черноморского флота России сомнительные. Об этом 24 Каналу заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Россия перебазирует корабли

Сергей Братчук отметил, что корабли Черноморского флота врага отходят из Севастополя в Новороссийск. Хотя на дежурстве есть ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Также есть информация, что Россия планирует разместить Черноморский флот в Очамчирском районе в самопровозглашенной республике Абхазии, что в Грузии. Однако это не спасет вражеский флот в инфраструктурном плане.

С другой стороны, никто не говорит, что это станет основной базой Черноморского флота России. В первую очередь перспективы существования этого флота очень туманны. Есть Новороссийск, хотя он тоже не безопасен для врага, они это чувствовали. Но тенденция такова: хотя бы часть кораблей они пытаются максимально по каким-то бухтам сегодня спрятать,

– объяснил он.

Братчук об отходе российских кораблей: смотрите видео

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