Перспективы существования этого флота туманны, – Братчук об отходе российских кораблей
Россия перебазирует корабли Черноморского флота с Севастополя в Новороссийск. Это результат работы всех структур Сил обороны Украины. Оккупанты также могут разместить флот в Абхазии, однако это не спасет вражеские корабли.
В целом перспективы существования Черноморского флота России сомнительные. Об этом 24 Каналу заявил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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Россия перебазирует корабли
Сергей Братчук отметил, что корабли Черноморского флота врага отходят из Севастополя в Новороссийск. Хотя на дежурстве есть ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Также есть информация, что Россия планирует разместить Черноморский флот в Очамчирском районе в самопровозглашенной республике Абхазии, что в Грузии. Однако это не спасет вражеский флот в инфраструктурном плане.
С другой стороны, никто не говорит, что это станет основной базой Черноморского флота России. В первую очередь перспективы существования этого флота очень туманны. Есть Новороссийск, хотя он тоже не безопасен для врага, они это чувствовали. Но тенденция такова: хотя бы часть кораблей они пытаются максимально по каким-то бухтам сегодня спрятать,
– объяснил он.
Братчук об отходе российских кораблей: смотрите видео
Черноморский флот России: последние новости
- 2 октября аналитик OSINT опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие, что Россия переместила 14 кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Речь идет о двух фрегатах проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и еще несколько малых ракетных кораблей.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что, к сожалению, это не обезопасит Украину, ведь удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2500 километров. Уже фиксировались случаи, когда ракета летела из бухты Новороссийска и попадала на территорию Украины.
- Наталья Гуменюк отметила, что российские корабли курсируют, пытаясь создать облик маневров. Она подчеркнула, что около 10 единиц тяготеют к Новороссийску.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что ракетоносители "Калибров" начали появляться в акватории Азовского моря.