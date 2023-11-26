Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что такой страх оккупантов является важным украинским достижением. Россия боится за безопасность своих кораблей не просто так.

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Может ли что-либо измениться после перебазирования ракетоносителей

Переброска загрузки или перезаряжания ракет куда-то подальше от досягаемости украинского оружия, вероятнее всего, никак не повлияет на российские обстрелы.

На мой взгляд, ничего не изменится. Потому что не столь велики расстояния для того, чтобы перезаряжаться. Тем более что у россиян не один постоянно стреляющий носитель. Они могут их дежурить – какой-то идет на загрузку, какой-то идет на дежурство,

– отметил Роман Костенко.

Украине стоит подумать над тем, как доставать новых мест, если такие все же будут, для того, чтобы наносить по ним удары.

"Мы, не имея флота и преимущества в воздухе, заставляем россиян потихоньку покидать Крымский полуостров под угрозой того, что их Черноморский флот будет уничтожен", – подчеркнул Костенко.

Заметим, что после того, как в начале ноября был поражен ракетный корабль "Аскольд", россияне начали перемещать часть своего флота из Крыма. В частности, в порт Новороссийска.

Роман Костенко о возможном перемещении ракетоносителей из Крыма: смотрите видео

Что происходит с ракетной логистикой врага