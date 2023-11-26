Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що такий страх окупантів є важливим українським досягненням. Росія боїться за безпеку своїх кораблів не дарма.

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Чи може щось змінитись після перебазування ракетоносіїв

Перекидання завантаження чи перезаряджання ракет кудись подалі від досяжності української зброї, найімовірніше, ніяк не вплине на російські обстріли.

На мою думку, нічого не зміниться. Тому що не такі великі відстані для того, щоб перезаряджатись. Тим паче, що в росіян не один носій, який постійно стріляє. Вони можуть їх чергувати – якийсь йде на загрузку, якийсь йде на чергування,

– зазначив Роман Костенко.

Натомість Україні варто подумати над тим, як діставати нових місць, якщо такі усе ж будуть, для того, щоб завдавати по них ударів.

"Ми, не маючи флоту та переваги у повітрі, змушуємо росіян потихеньку покидати Кримський півострів під загрозою того, що їх Чорноморський флот буде знищено", – наголосив Костенко.

Зауважимо, що після того, як на початку листопада був уражений ракетний корабель "Аскольд", росіяни почали переміщувати частину свого флоту з Криму. Зокрема, у порт Новоросійська.

Роман Костенко про можливе переміщення ракетоносіїв з Криму: дивіться відео

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