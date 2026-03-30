Андрющенко раскрыл, что запланировала Россия в Геническе и Скадовске

До 2045 года Россия планирует заселить оккупированные территории –отправить более 100 тысяч россиян, в частности, в Геническ и Скадовск. Россия уже утвердила так называемые планы развития территорий, которые предусматривают строительство новых жилых многоэтажек.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что заинтересованных россиян переезжать на ВОТ немало, а главным их стимулом является долгосрочный кредит на покупку жилья. Кроме того, российские власти приложили усилия, чтобы создать информационный пузырь для населения – мол, россияне едут в города, которые будут развиваться.

Что запланировала Россия в Геническе и Скадовске?

По словам руководителя Центра изучения оккупации, цифра в 100 взялась из генеральных планов городов, которые утверждают в России. Оккупанты хотят заселять именно Геническ и Скадовск, ведь в этих городах есть порты. То есть здесь говорится о логистической заинтересованности врага.

Наиболее ярко такую тактику заселения сейчас демонстрируют Мариуполь и Луганск. Именно на этих оккупированных городах россияне уже отработали механизм переселения.

Как это происходит? Есть программа ипотеки под 2% для россиян, которая стимулирует их переезжать. Больше ничего нет. Это единственный способ для россиян разъехаться, ведь в Москве в двухкомнатных квартирах до сих пор живут по 2 – 3 поколения. Такая ипотека есть еще во Владивостоке, поэтому выбор понятен,

– объяснил он.

Сейчас в Мариуполе российские власти готовы "принять" в новые дома 35 – 50 тысяч россиян. В Луганске цифра меньше – до 35 тысяч.

Андрющенко отметил, что для оккупантов на временно оккупированных территориях войны "нет". Россияне не осознают, что там происходили боевые действия и сейчас там есть прилеты, поэтому едут на "мирные территории, у которых есть будущее".

Руководитель Центра изучения оккупации также добавил, что в России есть парадокс – россияне живут в своей стране хуже, чем украинцы во время войны. Поэтому даже эти города, которые пережили войну и оккупацию, для них – это словно шаг вперед.

Обратите внимание! В издании Reuters подчеркнули, что Россия направила около 11,8 миллиарда долларов на развитие оккупированных областей – расходы почти втрое превысили сумму для аналогичных программ для российских регионов. Это свидетельствует о том, что Кремль планирует закрепиться на оккупированных территориях

