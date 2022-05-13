Россия перешла к стадии принятия: Медведев публично предсказал Украине победу
Источник:фейсбук Александра Палия
В Московщине Медведев заявил, что Украина при поддержке Запада может нанести им "тяжелое поражение". Похоже, стадия принятия. На "легкое поражение" Димон как человек догадливый уже согласен.
Украина дождется рассвета
Я говорил, что московиты нападут, когда почти никто не верил в это, потому что судили о русских по себе, а не по московитах с их рефлексами и историей.
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Медведев от нелепых угроз перешел к стадии принятия поражения собственной страны / Фото Getty Images
И сейчас я прогнозирую, что наша полная победа неотвратима, как рассвет. Нелегких препятствий будет еще немало, но в результате у меня нет никаких сомнений. Эта историческая миссия будет завершена.
Улицы всех наших городов, отстроенных и несравненно лучше, чем раньше, будут называться именами тех, кто Герой. А Герои в наше время – на фронте. Слава Богу! Слава Украине!
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