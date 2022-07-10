Убивают абсолютно сознательно, – Зеленский в обращении сравнил российских оккупантов с нацистами

российские оккупанты 10 июля в очередной раз били по украинским городам. Всех захватчиков обязательно найдут и накажут, поэтому они даже могут не надеяться на поддержку россии.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По словам главы государства, он весь день получал отчеты из города Часов Яр, который безжалостно обстреляли россияне.

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Президент рассказал об обстреле Часового Яра

Зеленский отметил, что в Часовом Яру Донецкой области, сейчас продолжается спасательная операция после российского удара по жилым домам.

Разрушены две многоэтажки. Под завалами – десятки людей. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий и, к сожалению, это не окончательное количество,

– рассказал президент.

Россияне нанесли по городу ракетный удар. Глава государства подчеркнул, что каждый, кто издает приказы на такие удары по обычным городам и жилым районам, и, тот кто их осуществляет, убивают абсолютно осознанно.

"После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не поняли. Все, кто осуществил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северску и Угледару Донецкой области, – все они будут найдены", – добавил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Зеленский сравнил оккупантов с нацистами

Президент отметил, что нацистских убийц находят и судят даже тогда, когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет.

"Их ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание – необратимо для каждого российского убийцы. Для каждого – абсолютно. Равно как и для нацистов", – добавил Зеленский.

По его словам, захватчики даже могут не надеяться, что россия будет их защищать. Ведь страна-агрессор первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства.

Президент рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения украинские правоохранители делают необходимое для фиксации преступлений оккупантов и сбора доказательств. К этой работе также присоединились партнеры Украины из многих государств.

Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать россию, государство-террориста, за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка,

– заметил Зеленский.

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