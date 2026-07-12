Россия активизируются возле бывшего Каховского водохранилища: Волошин назвал города, находящиеся под угрозой

Враг планирует активизировать действия сразу на нескольких участках в Запорожской области. Речь идет, в частности, об Ореховском направлении. На участках вблизи бывшего Каховского водохранилища оккупанты проводят перегруппировку.

Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал представитель Сил обороны Юга, полковник Владислав Волошин.

Что известно об активизации противника на берегу бывшего водохранилища?

Оккупанты проводят перегруппировку с целью возобновления штурмовых действий на Ореховском направлении, особенно на двух участках фронта.

Речь идет о побережье бывшего Каховского водохранилища, где расположены населенные пункты Спетногорск, Приморское и Плавни.

Напомним: вражеские войска взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня 2023 года. Это военное преступление привело к масштабной техногенной и экологической катастрофе на юге Украины.

Также (российская армия – 24 Канал) будет пытаться продвигаться к Орехову, стремясь подойти и закрепиться в окрестностях,

– отметил Волошин.

Полковник уточнил, что украинская разведка отслеживает эти планы врага. Россияне, к тому же, активно используют ударные дроны-камикадзе на этом направлении. Не менее частыми являются и обстрелы с применением кассетных боеприпасов.

Какова ситуация на фронте вблизи Орехова: смотрите карту DeepState

Отметим, что, несмотря на российское давление, Силы обороны продолжают удерживать позиции, в частности в Запорожской области. Ранее вражеское Минобороны заявило о якобы захвате села Копани в Запорожской области и распространило видео с российским флагом в населенном пункте.

В то же время украинские защитники опровергли эту информацию. В 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ опубликовали кадры, снятые непосредственно в Копанях, которые подтверждают, что село по-прежнему находится под контролем украинских сил.