Путин готовится к многолетней войне: чего не хватит России
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Украину. Захватчики не планируют капитуляцию, а готовятся к изнурительной войне. Но россиянам для продолжительной борьбы не хватит ресурсов.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в 2024 году война будет продолжаться, но уже на уничтожение оккупационных войск.
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Демилитаризация "второй армии мира"
Коваленко убежден, что для многолетней войны в России нет такого количества техники. Врагу хватит только человеческого ресурса, но этого недостаточно для изнурительной борьбы.
"Современная война – это не использование исключительно человеческого ресурса. Это использование технической и технологической составляющей. Если ее нет, ты не можешь вести долговременную войну. В случае с Украиной мы увидели, как в 2022 году фактически была демилитаризована "вторая армия мира", – отметил он.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" подчеркнул, что полномасштабное вторжение – это демилитаризация России. Страна-агрессорка использует технику, полученную в советские времена.
Мы можем прогнозировать, что в 2024 году война все же будет продолжаться, но это будет война не на истощение российских оккупантов, а на их уничтожение и полное освобождение наших территорий.
– считает Коваленко.
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Новое наступление России: что известно
- Украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину. В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска.
- Издание Financial Times написало, что 14 февраля заметили, как Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной. Сообщается, что это может свидетельствовать о том, что Россия готовится бросить в войну свои самолеты и вертолеты, чтобы поддержать наземное наступление.
- В то же время специалисты американского Института изучения войны говорят, что в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля Владимир Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине. На это есть ряд причин: безумные потери врага, отсутствие побед.