Как перед вторжением: Россия планирует вторые за год ядерные учения, – СМИ

Россия хочет во второй раз за год провести учения по ядерному сдерживанию "Гром". Первые прошли за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину.

Страна-агрессор намерена провести очередные учения "Гром" сразу после завершения учений по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", которые начались 17 октября и продлятся до 30 октября.

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Что предполагают учения "Гром"

Точные сроки проведения учений пока не озвучивались. Тем более, как говорится в материале Defense Express, Кремль заранее предупредит о них, чтобы это не выглядело как ядерная атака.

Как отмечают, в ходе учений запуски будут из трех подводных ракетоносителей гиперзвуковых ракет, баллистических межконтинентальных ракет наземного базирования, запуски с самолетов стратегической авиации, а также испытательный пуск РС-28 "Сармат".

Какие-либо пуски не означают использование ядерного вооружения,

– говорится в сообщении.

Учитывая перечень сил и средств, ключевым районом испытаний станет север страны.

Чем закончились последние ядерные учения в России

Последние ядерные испытания прошли в России еще в 1990 году. Во время их проведения был подземный групповой подрыв 8 зарядов общей мощностью в 70 килотонн. С этого времени в России официально не проводились испытания ядерных зарядов.

Как сообщают, российские военные проверяют готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых давно превысили все нормы.

Среди таких – выпуск Р-36М2 "Воевода", который завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года, после чего был "продлен" до 2020 года.

Проверка реальной готовности проходит путем отстрела самой старой ракеты. Такой считается УР-100Н (РС-18), выпущенной еще до 1985 года. Кроме того, ракеты "Тополь" (были на вооружении в 80-х годах) были модернизированы в "Тополь-М" в середине 90-х. Россия в своем запасе имеет около 170 единиц новой модернизации "Тополя" под названием "Ярс".

Выдержат ли обучение российские "аналоговнетные" боеприпасы

По данным Defense Express, 88 российских ракет были произведены более 30 лет назад, 78 единиц – около 20 лет назад, что составляет почти 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация касается и баллистических ракет подводного базирования.

Состояние ядерных боеприпасов – главная причина проведения подземных ядерных испытаний. Ведь сроки хранения такого оружия значительно короче, чем у обычного.

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