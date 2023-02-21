В России готовятся к массовой мобилизации студентов, – ГУР
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Украинская разведка заявила, что Россия готовится массово мобилизовать студентов. На фронт хотят отправить тех, кто учится на очной форме.
В стране-агрессоре сейчас проводятся мероприятия по обеспечению проведения новой волны мобилизации. Там наращивают возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений.
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В России готовятся к массовой мобилизации студентов
Как рассказали в разведке, для проведения новой волны мобилизации в России создают так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.
В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения". К этой работе планируется привлекать граждан, официально не подлежащих мобилизации,
– отметили в ГУР.
В то же время в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования. Руководить "участками" будут представители высшего руководства учебных заведений.
"Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено", – добавили в разведке.
В России создают так называемые "участки оповещения" / фото ГУР МО Украины
Мобилизация в России: последние новости
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