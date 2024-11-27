Российское военное командование, вероятно, планирует наступление на Днепропетровщине, – ISW

Россияне не оставляют попыток захватить новые украинские территории. В Институте изучения войны оценили, будут ли они наступать на Днепропетровскую область.

Российские официальные лица продолжают демонстрировать, что агрессор стремится захватить больше территории в Украине, чем захватил сейчас. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Россия требует капитуляции

Россия не желает идти на компромиссы или участвовать в переговорах, независимо от того, кто будет посредником.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия открыта к переговорам, но заявил, что Россия не согласится на заморозку линии фронта или создание демилитаризованной зоны.

Нарышкин утверждал, что "устранение" причин, которые "побудили" Россию начать полномасштабное вторжение в Украину, является единственным способом обеспечить мир. Таким образом Россия требует от Украины полной капитуляции.

Кремль неоднократно требовал от Украины отказаться от оккупированных территорий. ISW также недавно прогнозировал, что российское военное командование, вероятно, планирует продвинуться к крайней юго-восточной части Днепропетровской области.