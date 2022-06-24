Россия планирует подрыв домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, – ГУР

Беларусь фактически стала участницей войны против Украины с первых дней. А ведь активно помогала россиянам в наступлении, предоставив для этого свою территорию.

Теперь же Россия хочет, чтобы Беларусь вмешалась окончательно и чтобы ее войска пересекли нашу границу. Украинская разведка предупредила, что для этого враг готовит разные провокации.

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К каким провокациям нужно готовиться

Наши разведчики сообщили, что Россия готова пойти на самые циничные шаги. Так, у врага есть планы взорвать жилые дома в белорусском Мозыре, расположенном у границы Украины. По коварному плану именно это должно стать причиной, чтобы Беларусь вступила в войну.

Более того, для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы. Среди их участников есть кадровые сотрудники главного разведывательного управления России. Также сослали наемников из частных военных компаний, которые контролирует министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и еще один приспешник Путина Евгений Пригожин.

Планы диверсантов

Российские преступники намерены организовать целую серию терактов на территории Беларуси. Наши разведчики проводят аналогию с событиями в России во время разжигания войны в Чечне. Ведь тогда спецслужбы организовали взрывы в нескольких домах Рязани. Конечно, в этом обвинили мифические "чеченские боевики".

Поэтому теперь российские разведчики также планируют обстрелять ракетами и артиллерией Мозырский НПЗ. Под атакой могут оказаться объекты гражданской инфраструктуры и жилые массивы. Во время обстрелов будут дополнительно взрывать жилые дома, больницы и школы.

Организаторы "спецоперации" в Кремле считают, что для Лукашенко это должно стать формальным поводом к тому, чтобы начать войну. Полагают, что так у самопровозглашенного президента Беларуси не останется возможности избежать участия в войне. Тем временем офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря, потому что знают об этих коварных планах.

Вероятное нападение из Беларуси

Украинцам не стоит отвергать опасность по этому враждебному направлению. Ведь возле границ Украины Лукашенко продолжил военные учения и совершает другие опасные маневры. В частности, для демонстрации своего присутствия возле нашей границы разместили деревянные муляжи танков. Кроме того, к границе перемещают срочников. Возле украинских границ находятся до 7 батальонов белорусских войск.

В то же время в Офисе Президента уверяли, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории. Там уверяли, что бояться не надо, когда будет реальная угроза, сообщат. Ведь ВСУ и все соответствующие службы готовятся к разным сценариям.

В Минобороны также предупреждали, что из-за больших потерь в технике россиян, вооружение им могут предоставить белорусы. Также не исключено, что территорию Беларуси возле украинской границы государство-агрессор может использовать для своей военной базы.

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