Оккупанты не могут мобилизовать новых мужчин и не имеют кем заменить "старую гвардию". Поэтому, как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, пытаются искусственно удержать действующих военнослужащих.
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"Возможно, есть какие-то лазейки в местном законодательстве, где ты достиг какого-то возраста или выслуги и можешь выпрыгнуть, а тебе говорят: "Нет, до 65 лет остаешься", – сказал бывший сотрудник СБУ.
"Скамейка запасных" закончилась
В России преимущественно все командующие войсками и политики пожилого возраста: от 55 лет и старше. К примеру, руководителю госбезопасности Николаю Патрушеву – 72 года, его заместителю Дмитрию Медведеву – 58 лет, главе минобороны Сергею Шойгу – 68 лет.
Это такая ЦК КПСС на "максималках",
– отметил Ступак.
Повышением предельного возраста военных россияне хотят продлить срок пребывания в должности "военной камарильи". Их просто некем заменить. "Скамейка запасных" Владимира Путина постепенно превращается в "стульчик запасных".
Глава Кремля на высокие-высокие должности, например министр обороны, никогда не назначал новых людей. Поскольку условно молодой 45 – 50 летний человек рано или поздно может сказать: "А мне уже здесь тесно, хочу стать президентом".
Путин это понимает и до последнего держит людей, с которыми он начинал диктаторский путь. Поэтому с ними и планирует завершить,
– подытожил Иван Ступак.
Мобилизация в России: что известно
- Британская разведка считает, что планы России повысить возраст военнослужащих-контрактников хоть и уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, но вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в атаках.
- 14 декабря 2023 года российский глава Владимир Путин заявлял, что в России идет кампания по привлечению контрактников и уже 486 тысяч человек якобы заключили военные контракты. Он также заверил, что второй волны мобилизации в стране-агрессоре не планируется.
- После очередного переизбрания в марте Путин может решиться на тотальную мобилизацию. Оккупанты планируют набрать минимум 300 тысяч, а также компенсировать то количество, которое демобилизуют. То есть, общее число – около 400 тысяч россиян.