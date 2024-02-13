Оккупанты не могут мобилизовать новых мужчин и не имеют кем заменить "старую гвардию". Поэтому, как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, пытаются искусственно удержать действующих военнослужащих.

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"Возможно, есть какие-то лазейки в местном законодательстве, где ты достиг какого-то возраста или выслуги и можешь выпрыгнуть, а тебе говорят: "Нет, до 65 лет остаешься", – сказал бывший сотрудник СБУ.

По данным веб-сайта World Data, довоенная ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла 64,2 года. Эта мера предоставляет этим военнослужащим "пожизненный контракт".

"Скамейка запасных" закончилась

В России преимущественно все командующие войсками и политики пожилого возраста: от 55 лет и старше. К примеру, руководителю госбезопасности Николаю Патрушеву – 72 года, его заместителю Дмитрию Медведеву – 58 лет, главе минобороны Сергею Шойгу – 68 лет.

Это такая ЦК КПСС на "максималках",

– отметил Ступак.

Повышением предельного возраста военных россияне хотят продлить срок пребывания в должности "военной камарильи". Их просто некем заменить. "Скамейка запасных" Владимира Путина постепенно превращается в "стульчик запасных".

Глава Кремля на высокие-высокие должности, например министр обороны, никогда не назначал новых людей. Поскольку условно молодой 45 – 50 летний человек рано или поздно может сказать: "А мне уже здесь тесно, хочу стать президентом".

Путин это понимает и до последнего держит людей, с которыми он начинал диктаторский путь. Поэтому с ними и планирует завершить,

– подытожил Иван Ступак.

Мобилизация в России: что известно