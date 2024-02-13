Окупанти не можуть мобілізувати нових чоловіків та не мають ким замінити "стару гвардію". Тому, як розповів 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак, намагаються штучно втримати чинних військовослужбовців.
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"Можливо, є якісь шпарини у місцевому законодавстві, де ти досягнув якогось віку чи вислугу і можеш вистрибнути, а тобі кажуть: "Ні, до 65 років залишаєшся", – сказав колишній співробітник СБУ.
"Лава запасних" скінчилася
У Росії переважно всі командувачі військами та політики похилого віку: від 55 років і старші. Приміром, керівнику держбезпеки Ніколаю Патрушеву – 72 роки, його заступнику Дмітрію Мєдвєдєву – 58 років, главі міноборони Сєргєю Шойгу – 68 років.
Це така ЦК КПРС на "максималках",
– зауважив Ступак.
Підвищенням граничного віку військових росіяни хочуть продовжити термін перебування на посаді "військової камарильї". Їх просто нема ким замінити. "Лава запасних" Владіміра Путіна поступово перетворюється у "стільчик запасних".
Глава Кремля на високі-високі посади, як-от міністр оборони, ніколи не призначав нових людей. Оскільки умовно молода 45 – 50 літня особа рано чи пізно може сказати: "А мені вже тут тісно, хочу стати президентом".
Путін це розуміє і до останнього тримає людей, з якими він починав диктаторську дорогу. Тому з ними і планує завершити,
– підсумував Іван Ступак.
Мобілізація в Росії: що відомо
- Британська розвідка вважає, що плани Росії підвищити вік військовослужбовців-контрактників хоч і зменшить потребу в додатковій мобілізації, але навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в атаках.
- 14 грудня 2023 року російський очільник Владімір Путін заявляв, що в Росії йде кампанія із залучення контрактників і вже 486 тисяч людей нібито уклали військові контракти. Він також запевнив, що другої хвилі мобілізації у країні-агресорці не планується.
- Після чергового переобрання у березні Путін може наважитись на тотальну мобілізацію. Окупанти планують набрати мінімум 300 тисяч, а також компенсувати ту кількість, яку демобілізують. Тобто, загальне число – близько 400 тисяч росіян.