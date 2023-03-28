В то же время возникает вопрос, от кого Беларусь собралась защищаться, если не будет иметь доступа к управлению нуклеарным вооружением. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Важно Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си
Беларусь является военной базой России
Таким образом, Беларусь еще раз подтвердила свою несамостоятельность и подчеркнула, что является военной базой России. Кроме того, в Кремле оптимистично заявили, что завершат строительство бункера для хранения ядерных зарядов к июлю 2023 года.
Однако это не соответствует действительности. Кроме того, США заявили, что пока не видят признаков перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси.
"Лукашенко еще раз пытается "продать", в том числе и своему народу, что это будет дополнительная защита. На самом же деле это будет дополнительная угроза. Уже анонсированы новые санкции против Лукашенко и его окружения. Если новые санкции коснутся промышленности, то негативно повлияют и на рядовых белорусов", – сказал политтехнолог.
Тизенгаузен о размещении ядерного оружия России в Беларуси: смотрите видео
Есть 2 версии касательно размещения нуклеарного оружия в Беларуси
Существует две версии, что происходит с размещением ядерного оружия,
– рассказал политтехнолог.
По его словам, они следующие:
- размещение ядерного оружия на территории Беларуси было согласовано между лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Так, ядерные угрозы главы Кремля начались после визита Си в Москву;
Тизенгаузен предположил, что таким образом Си стремится побудить лидеров европейских стран и США оживить дискуссию с Китаем и решить свои экономические вопросы.
- Путин начал самостоятельную игру.
"Вторая версия вообще подрывает позицию Китая как влиятельного посредника между Россией и европейскими государствами", – отметил политтехнолог.
Россия планирует разместить в Беларуси ядерное оружие: что известно
- 25 марта Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Соответствующим заявлением глава Кремля решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном.
- Аналитики ISW считают, что российский диктатор, вероятно, хотел разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.
- Соединенные Штаты и их европейские союзники предостерегли Путина от "опасной" ядерной риторики. Западные государства заявили, что не видят непосредственной опасности или причин изменения своих стратегических ядерных позиций в связи с высказываниями кремлевского диктатора.