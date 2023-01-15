Будьте осторожны: Россия запланировала серию ИПСО и фейковых новостей

В ГУР Минобороны сообщают, что Россия запланировала серию ИПСО и фейковых новостей. Цель врага – подорвать доверие к Украине со стороны западных партнеров.

В ГУР МО предупредили, что Россия планирует комплексный и масштабный вброс фейковых новостей. Для этого привлекут весь спектр современных информационных средств.

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Враг хочет подорвать доверие к Украине со стороны западных партнеров.

Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о ВСУ и военно-промышленном комплексе нашего государства,

– говорится в сообщении.

Военная разведка заявила, что спецслужбы страны-террористки планируют обращаться к украинским журналистам. В ГУР МО призвали журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

Как российские оккупанты врут о работе "ПВО"

Российские оккупанты продолжают штамповать фейки. В частности, враг пытается всеми силами показать, что у них все под контролем. Пока во временно оккупированном Крыму цветет хлопок, захватчики врут о работе "ПВО". Интересно, что сообщения об успешной работе сил ПВО иногда появляются быстрее, чем раздается сигнал воздушной тревоги.