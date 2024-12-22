Это действительно опасно: что задумал Путин на временно оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия планирует строительство кольцевой дороги из Таганрога вокруг Азовского моря. Она будет проходить вдоль оккупированных территории Украины и Крыма до Краснодарского края. Россияне имеют ресурсы на победные планы.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что таким образом враг наладит свою военную логистику в Крым. Наносить удары по дорожным магистралям является сложной задачей.

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Строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря

По словам военного эксперта, россияне планируют строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря, чтобы создать максимально удобные условия для своей военной логистики. По его мнению, страна-агрессор имеет силы и финансы для реализации этого плана.

Мы часто выставляем россиян дураками, которые не способны на такое и не имеют соответствующих ресурсов для реализации своих амбициозных задач. Однако они имеют ресурсы, мы это видим на примере их действий на поле боя. Не надо недооценивать врага,

– подчеркнул Селезнев.

Военный эксперт добавил, что россияне уже построили трассу от Керченского моста до Севастополя и активно ее используют в военных целях. Говорится о передислокации сил и средств оккупантов в разные уголки временно оккупированного полуострова.

Пока Украина не вмешивалась в функционирование этой дороги, ведь это физически сложно сделать. Даже попасть по Керченскому мосту намного легче, несмотря на то, что враг плотно расставил возле него системы противовоздушной обороны.

Напомним, что недавно СБУ, ССО и ГУР уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего и повредили железнодорожную ветку из Крыма в Запорожье. После этого враг долгое время не сможет использовать этот логистический путь.