Россияне могут существенно нарастить количество дронов: в ЦПИ сказали, способна ли Украина противодействовать

Появилась информация, что Россия в ближайшее время может увеличить количество беспилотников для атак по Украине. С 300 – 400 дронов число ударов может вырасти до 800.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что у оккупантов действительно есть в планах наращивать производство "Шахедов". Кроме того, россияне стремятся увеличивать количество пусковых площадок.

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Сможет ли Украина противостоять дронам России

Андрей Коваленко отметил, что несмотря на увеличение российских дронов, наше государство наращивает количество перехватчиков и тех, кто управляет ими.

Коэффициент полезного действия сбивания "Шахедов" будет только расти. Впереди гонка, кто быстрее нарастит количество и кто эффективнее начнет противодействовать,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Он считает, что, однозначно, эффективнее будет Украина. Поэтому основная задача для Сил обороны – создать эффективный механизм перехвата вражеских целей.

Кроме того, планы россиян по увеличению количества беспилотников были известны уже давно, поэтому наше государство уже ищет пути как решить эту задачу.

Отметим, в ночь на 25 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину с помощью дронов, выпустив 71 беспилотник, в частности типа Shahed. По данным Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила 52 вражеских дрона, часть – с помощью огневых средств, другие – средствами РЭБ. В результате атаки зафиксированы попадания в шести населенных пунктах в Одесской, Сумской и Харьковской областях.