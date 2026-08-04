Россия планирует вторжение через Черниговскую область, – сообщил представитель ГПСУ

Враг будет пытаться провести наступление на Черниговщину. Эта информация подтверждается данными разведки.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Существует ли угроза для Черниговской области?

Демченко ответил на вопрос, может ли Россия открыть новое направление фронта. Он, ссылаясь на данные разведки, отметил, что в Генштабе допускают такую возможность.

По словам чиновника, даже в случае неудачи прорыва границы такие действия могут быть выгодны противнику. Вооруженные Силы Украины будут вынуждены перебрасывать дополнительные силы на это направление, вместо того чтобы задействовать их на других участках фронта.