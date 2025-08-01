Россия никоим образом не уменьшает количество атак по территории Украины. Теперь оккупанты используют еще и новую тактику ударов, применяя реактивные дроны. Им можно противодействовать, однако необходимо искать новые методы.

Во время последней массированной атаки 31 июля 2025 года россияне сначала атаковали Украину "Шахедами", а затем после часовой паузы – ракетами "Искандер-К". Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что это тактика, которая направлена на то, чтобы держать украинцев в постоянном напряжении.

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Как противодействовать реактивным дронам России?

Денис Попович подчеркнул, что постоянными обстрелами враг пытается давить на гражданское население. Оккупанты теперь начали использовать реактивные дроны. Им труднее противодействовать, ведь такое оружие делает менее эффективными многие средства украинской противовоздушной обороны.

В частности эффективность мобильных огневых групп будет уменьшена, поскольку скорость реактивных дронов является большей, поэтому время на реакцию бойцов сократится. Они не будут успевать реагировать на появление этих аппаратов,

– сказал он.

Кроме того, дроны России теперь нельзя преследовать с помощью вертолетов, поскольку они также недостаточно быстрые для реактивных вражеских беспилотников. Их также будет сложнее преследовать с помощью легкомоторной авиации.

Поэтому средством противодействия будет реактивная авиация, но для этого нужны авиационные ракеты, зенитная артиллерия и зенитно-ракетные комплексы. Они станут основным средством защиты, но зенитные ракеты у нас в дефиците,

– подчеркнул военный обозреватель.

Он считает, что такое оружие необходимо просить или у партнеров, или производить самостоятельно.

Важно, что реактивный "Шахед" – это модернизированный вариант ударного беспилотника, на который вместо обычного поршневого двигателя, как у Shahed-136, установлен турбореактивный. Такая модификация, проведенная российскими военными, позволила существенно увеличить скорость дрона-камикадзе.