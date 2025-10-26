В России "внезапно" горят электрощитовые по всей стране: в ГУР объяснили причину
- В России за последнюю неделю произошло много поджогов на электрощитовых и других инфраструктурных объектах, что привело к перебоям с электричеством и связью.
- Местное движение сопротивления использует легковоспламеняющиеся жидкости для поджогов, задокументированных на видео, что затрудняет логистику для российской армии.
В течение недели в России произошло много поджогов электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры. Пожары случились по всей территории страны.
Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки МО Украины.
Почему в России горят электрощитовые?
В последнее время внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания случились практически по всей территории страны-агрессора.
В частности, электрощитовые, релейные шкафы и башни связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, в Вологде, Стерлитамаке, Калачинске, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и тому подобное.
"Внезапные" возгорания на электрощитовых в России: смотрите видео
Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, ГУРкит и хлопок усиливается и распространяется по всей территории России. Дальше будет больше, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот – будет становиться темнее,
– говорят партизаны.
Представители местного движения сопротивления осуществляют поджоги инфраструктуры с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, фиксируя это на видео. В результате таких действий россияне лишаются электричества и связи, а российская армия испытывает трудности в логистике.
Деятельность движения сопротивления в России: что известно?
На оккупированных территориях Украины активисты движения "Желтая Лента" сожгли портреты Путина на его день рождения. Кадры с "поздравлениями" Путину поступили, в частности, из Мелитополя, Евпатории, Симферополя, Геническа, Токмака и Старобельска.
Также известно, что партизаны "Атеш" провели диверсию на железной дороге временно оккупированной части Запорожской области.
Поврежден ключевой релейный шкаф, из-за чего временно заблокировано движение российских военных грузов в направлениях Запорожской и Херсонской областей.