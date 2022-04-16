Россия по железной дороге переместила из Беларуси десантников 83 бригады

В течение 16 апреля российские войска не проводили активных действий на Волынском и Полесском направлениях. Главные усилия врага сейчас направлены на перегруппировку войск.

Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины. В ведомстве добавили, что перевозка личного состава происходит по железной дороге.

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Что известно о перемещении российских войск из Беларуси

Генштаб отметил, что на железнодорожной станции Беларуси ("Гомель-Новобелицкая") зафиксировано перемещение подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России.

Однако, похоже, не все путинские солдаты покидают Беларусь. Так, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что отдельные подразделения концентрируются в районе Гомеля.

Угроза ударов из Беларуси остается

Генштаб ВСУ добавляет, что угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси до сих пор сохраняется. Поэтому не стоит пренебрегать безопасностью.

Напомним, утром 16 апреля на Львовщине прогремели взрывы. К счастью, сработала противовоздушная оборона. Украинским защитникам удалось уничтожить 4 крылатые ракеты, выпущенные оккупантами с территории Беларуси.

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