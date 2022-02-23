Россия согнала в Украину почти весь свой флот

Россия развернула в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей со всех своих флотов. Центр оборонных стратегий уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР.

Эксперты напомнили, что под видом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины в период с 13 по 19 февраля 2022 года.

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Такие действия по Резолюции ООН признаются актом агрессии, однако сейчас нет жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО. Мало того, с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что учитывая прошлые годы является абсолютно нетипичной ситуацией.

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов России, в том числе:

2 ракетных крейсера,

еще 7 ракетных кораблей различных типов, включая с 2 ракетными подводными лодками.

Центр оборонных стратегий уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточное Средиземноморье.

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Воды Черного и Азовского морей включили в перечень зон военных рисков.

Россия 10 февраля заявила, что закрывает районы этих морей для якобы учений. В Украине выразили решительный протест.

Уже 15 февраля в Мининфраструктуры сообщили, что Украина предотвратила блокаду черноморских портов.

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