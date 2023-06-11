Цифры впечатляют: несмотря на санкции, Россия сумела нарастить экспорт нефти в ЕС

Как мы сообщали, экспорт сырой нефти России из портов Черного моря в марте 2023 года поставил рекорд – 5 565 874 тонн. Это значительно превышает показатели любого из предыдущих месяцев с апреля 2022 года. Дальше – еще интереснее.

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Тогда это рекордное увеличение произошло из-за экспорта в страны, не входящие в Евросоюз, G7 и другие, поддержавшие нефтяное эмбарго, действующее с 5 декабря 2022 года.

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Они импортировали в марте 2023 года 91,4% от общего объема российской нефти из портов Черного моря. Рост составил 2,7 раза. На рейдовую перевалку вблизи Греции (и в дальнейшем в ЕС) было экспортировано всего 8,6% от общих объемов.

В апреле 2023 года экспорт сырой нефти несколько уменьшился: он составил 4 822 058 тонн, то есть уменьшение к предыдущему месяцу – на 787 751 тонны или на 14.2%. Но мы не торопились делать выводы об изменении тенденции, потому что в русских портах в Черном море стояли под загрузкой многие танкеры. Как оказалось, это было правильно.

В мае 2023 года экспорт сырой нефти России из портов Черного моря снова увеличился и составил почти 5 миллионов тонн – 4 972 058. Увеличение к предыдущему месяцу составило 193 935 тонн или 4,06%.

Однако здесь важнее то, что этот рост произошел благодаря экспорту в страны ЕС – преимущественно на рейдовую перевалку в Лаконском заливе у побережья Греции. Объемы этого роста поражают:

в апреле по сравнению с мартом 2023 года рост составил 3 25 145 тонн или 68,2%.

в мае 2023 года по сравнению с апрелем рост экспорта российской сырой нефти в страны ЕС из-за рейдовой перевалки составил 752 426 тонн или 93,9%.

Всего в страны ЕС, преимущественно из-за рейдовой перевалки у берегов Греции, в мае экспортировали 1,5 миллиона тонн российской нефти. Такие объемы наблюдаются впервые с октября 2022 года.

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На этом фоне неудивительно, что экспорт российской нефти в другие страны с 5 миллионов тонн в марте снизился до 3,9 миллиона тонн и до 3,4 миллиона тонн в мае 2023 года.

То есть ситуация выглядит так, что трейдеры российской нефти и владельцы танкеров поняли и убедились, что схема обхода эмбарго через рейдовую перевалку возле Греции действует беспрепятственно.

Можно прогнозировать, что непринятие действенных мер по этой ситуации приведет к дальнейшему росту объемов российской нефти на рейдовой перевалке в Лаконском заливе. Тем более что в последнее время там фиксируется прибытие танкеров с российской нефтью из Балтийского моря.