Россия подготовила себе еще 2 направления, – капитан о вероятном наступлении не из Донбасса

На оккупированных территориях, которые "признал" Кремль, развернули серьезный военный контингет России. Предполагается, что военное напряжение может произойти именно на том участке.

Однако Россия имеет другие направления, откуда могла бы начать вероятное вторжение. Об этом в эфире 24 канала заявил капитан первого ранга, экс-замначальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко.

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"Россияне приготовили себе еще 2 серьезных направления, которые они могут применить для того, чтобы серьезно ослабить Украину в военном измерении", – подчеркнул он.

Угроза с Юга

Первый участок – это Юг. 13 февраля начались масштабные учения Черноморского флота. В море вышли примерно 45 катеров. В это время, как рассказал Рыженко, сформировался отряд из 6 десантных кораблей России, периодически подходящих близко к побережью.

В то же время в Азовское море зашли 3 российских десантных корабля, в сопровождении 4 боевых судов. По словам Рыженко, они также осуществляли подход к украинскому побережью. Они способны высаживать десантников.

Угроза с Севера

, Россия заявила, что планирует проводить до 27 февраля масштабные воздушно-морские учения. Среди авиации, которую уже перебазировали россияне, есть

Как отметил Рыженко, подразделения, расположенные на Севере – от Бреста до границы с Россией – остались на своих местах, а кое-где приблизились к Украине. Эти группировки могут действовать вдоль наших северных границ – от Киева и западнее.

Эти два направления – Север и Юг – могут быть применены, чтобы, во-первых, отвлечь наши силы, чтобы мы не могли сконцентрироваться на Востоке. Во-вторых, может рассматриваться такой вариант, как отсек наших сил на Востоке от разных видов поставок из других частей Украины. Андрей Рыженко Капитан первого ранга

Андрей Рыженко сказал, откуда Россия могла бы начать вероятное вторжение: смотрите видео