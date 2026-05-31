Россия могла запустить ракеты Х-101 с бомбардировщика Ту-95
31 мая вечером мониторы сообщили, что Россия подняла в небо стратегическую авиацию. Над Украиной нависла угроза ракетных ударов.
Мониторинговые каналы рассказали, что враг мог запустить по Украине крылатые ракеты.
Что известно об угрозе ракетного удара?
Так, около 21:22 в сети появились сообщения о том, что оккупанты запустили ракеты Х-101 с одного борта Ту-95 с района аэродрома "Энгельс".
Если пуски ракет были настоящими, то они зайдут в воздушное пространство Украины через час.
Впрочем, мониторы склоняются к мнению, что пуски были имитационными.
В то же время, угроза массированного комбинированного удара по Украине этой ночью сохраняется.
Ранее власти предупреждали, что россияне готовятся к большой атаке. Среди возможных дат обстрела называлась ночь 30 мая и ночь 31 мая. Впрочем, в эти дни массированных ударов не произошло.
В СМИ написали, что причина тому – "однодневное перемирие", которое предложила Россия в связи с празднованием Троицы. Мол, поэтому агрессор отказался бить по Украине на выходных и сообщил об этом США.
У Зеленского опровергли сообщение о "однодневном перемирии", назвав его информационным вбросом.