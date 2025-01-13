Россия поднимала в воздух дальние бомбардировщики Ту-22М3

Оккупанты постоянно атакуют Украину с воздуха. Утром 13 января стало известно, что враг поднял в воздух носители крылатых ракет.

Ночью 13 января Россия запустила по Украине более сотни БПЛА. По состоянию на 12:00 опасность дронов продолжается. Так, в Киевской области работала ПВО по "Шахедам", передает 24 Канал.

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Вражеские бомбардировщики в небе

В 11:45 Воздушные силы сообщили, что в воздухе находятся дальние бомбардировщики Ту-22М3. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы, тем временем, предупредили о существовании угрозы ракетных ударов с вражеских бортов для северо-восточных областей.

Мониторы пишут о вылете 4 Ту-22М3 с аэродрома "Оленья". Не исключено, что они могут передислоцироваться на аэродром "Энгельс".

В 12:26 стало известно, что бомбардировщики совершили посадку.

Справка: Ту-22М3 – российские бомбардировщики, которые являются носителями ракет Х-22/Х-32. Кроме того, эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы, а также могут являться носителями аэробалистических ракет "Кинжал".