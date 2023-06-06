Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, Россия снова атаковала Украину: хронология 468 дня войны
6 июня 2023, 07:07Читати новину українською
Россия не оставляет попыток захватить Украину. Враг пытается оккупировать Донецкую и Луганскую области, однако ВСУ противостоят оккупантам и переходят к наступлению на некоторых направлениях.
Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.
Заметьте Российские фейки о контрнаступлении ВСУ, серая зона на Белгородщине: хронология 467 дня войны6:48 Россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию утром 6 июня. Местные власти сообщили, что через пять часов вода достигнет критического уровня. Глава Херсонской областной государственной администрации обратился к жителям как правобережной, так и левобережной части региона. Он срочно призвал всех эвакуироваться.6:23 В КМВА сообщили, что предварительно силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все сбиты, попаданий не было.6:07 Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Она расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС / Инфографика ОК "Юг"
В Киеве работала ПВО. В КМВА сообщили: "В Деснянском районе упали обломки на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших пока отсутствует".