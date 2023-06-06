Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, Россия снова атаковала Украину: хронология 468 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину. Враг пытается оккупировать Донецкую и Луганскую области, однако ВСУ противостоят оккупантам и переходят к наступлению на некоторых направлениях.

Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Российские фейки о контрнаступлении ВСУ, серая зона на Белгородщине: хронология 467 дня войны

Россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию утром 6 июня. Местные власти сообщили, что. Глава Херсонской областной государственной администрации обратился к жителям как правобережной, так и левобережной части региона. Он срочно призвал всех эвакуироваться.В КМВА сообщили, что предварительно силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага. Все сбиты, попаданий не было.Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Она расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Что делать в случае подрыва Каховской ГЭС / Инфографика ОК "Юг"

По всей Украине была воздушная тревога. Оккупанты запускали ракеты с Х-101/Х-555 с Ту-95МС из Каспийского моря. Взрывы слышали в Киеве и области, а также Харьковщине и Днепропетровщине.В Киеве работала ПВО. В КМВА сообщили: "В Деснянском районе упали обломки на проезжую часть, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина. Информация о пострадавших пока отсутствует".