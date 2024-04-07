Россия подвергает опасности ядерный объект: в ГУР отреагировали на взрыв беспилотника на ЗАЭС

Днем 7 апреля МАГАТЭ сообщило о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Сейчас в ГУР прокомментировали этот инцидент.

Российские пропагандисты уже успели традиционно обвинить во всем Украину. Однако в ГУР в очередной раз опровергли заявления страны-агрессора.

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Украина не причастна к провокациям на Запорожской АЭС

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС. По его словам, подобные имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы.

Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже являются известной и постоянной преступной практикой оккупантов,

– заявил украинский чиновник.

Юсов сказал, что Россия должна вывести войска со всех объектов ЗАЭС. Как отметил представитель ГУР МО, это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроля над важным объектом атомной энергетики.

Отметим, что сейчас, к сожалению, Запорожская АЭС находится под контролем России и вооруженных захватчиков, которые расположены по периметру станции.

Ранее МАГАТЭ сообщило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС