Россия подвергает опасности ядерный объект: в ГУР отреагировали на взрыв беспилотника на ЗАЭС
Источник:"Украинская правда"
Днем 7 апреля МАГАТЭ сообщило о взрыве беспилотника на территории Запорожской АЭС. Сейчас в ГУР прокомментировали этот инцидент.
Российские пропагандисты уже успели традиционно обвинить во всем Украину. Однако в ГУР в очередной раз опровергли заявления страны-агрессора.
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Украина не причастна к провокациям на Запорожской АЭС
Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на оккупированной ЗАЭС. По его словам, подобные имитационные удары России по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.
Он подчеркнул, что Россия в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы.
Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже являются известной и постоянной преступной практикой оккупантов,
– заявил украинский чиновник.
Юсов сказал, что Россия должна вывести войска со всех объектов ЗАЭС. Как отметил представитель ГУР МО, это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроля над важным объектом атомной энергетики.
Отметим, что сейчас, к сожалению, Запорожская АЭС находится под контролем России и вооруженных захватчиков, которые расположены по периметру станции.
Ранее МАГАТЭ сообщило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
- Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что проинформировали ЗАЭС о том, что сегодня на территории станции детонировал беспилотник. Отмечается, что такая детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси озабочен такой боевой активностью в этой зоне. Он призвал воздержаться от действий, противоречащих пяти принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность.
- Российские пропагандистские СМИ уже успели пожаловаться, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС. По их данным, критических повреждений и пострадавших нет, радиационный фон в норме.
- Напомним, что ЗАЭС оккупирована российскими войсками в начале марта 2022 года. Тогда же четыре блока были постепенно остановлены, а два еще работали до сентября 2022 года. Российские захватчики уже не раз осуществляли провокации в этом регионе.