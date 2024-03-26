Похищение детей с оккупированных территорий: как Россия восполняет несовершеннолетними потери в войне

Еще с 2014 года Россия немало уделяла внимание тому, чтобы повлиять на детей и заставить их любить "русский мир". Такую тактику враг использует и с начала полномасштабного вторжения на оккупированных территориях.

Кроме того, оккупанты массово депортируют несовершеннолетних в Россию, чтобы перекрыть потери в войне. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала "Разлучает, похищает и убивает․ Как Россия годами строила систему геноцида украинских детей".

Важно "Гитлерюгенд" в действии: в начале вторжения большинство подразделений на Донбассе составляли студенты

Депортация детей восполняет российские потери

Россия массово похищает детей с временно оккупированных территорий. Некоторым из них – уже исполнилось 18 лет. Их тщательно обработали пропагандой, а также Кремль предлагает им квартиры деньги и бесплатное обучение. Москва заявляет о планах вывезти на свою территорию до 700 тысяч детей, и такие действия врага пополняют российский генофонд. В будущем украинские дети могут быть новым мобилизационным резервом для кремлевских войн.

Кроме того, враг не скрывает своего подхода к похищению детей, но пытается сделать все, чтобы Украина не смогла их вернуть. Публично Путин заявляет, что Россия готова возвращать несовершеннолетних в случае, если где-то на нашей территории есть их законные представители. Для этого нужно лишь доказать, что тот или иной ребенок действительно находится у них, и договориться о его передаче родителям или опекунам. Сделать это на практике невероятно сложно.

Стратегия России заключается в том, чтобы говорить, что такого количества детей, которое зафиксировала Украина, на территории России, нет. Они заявляют о каких-то цифрах "спасенных", но не признают их пребывания до того момента, когда Киев припрет россиян доказательствами. Поэтому мы призываем родителей или законных представителей обращаться в органы Нацпола, вносить соответствующие данные. Мы готовы оказать всю помощь, которая нужна. Но еще хотел бы подчеркнуть, что очень значительное количество детей, которые находятся на территории России, являются статусными. То есть это дети, которые находились в детских домах. Здесь ситуация совсем другая, особенно если речь идет о депортации тех, кто был на оккупированном с 2014 года Донбассе, поскольку их представителей или совсем нет, или они находятся в городах, которые Россия аннексировала,

– отметил Представитель Уполномоченного ВР по правам человека.

Более того, пропагандисты настолько подвергают влиянию несовершеннолетних, что те иногда и сами не хотят возвращаться в Украину. Похожая ситуация и на временно оккупированных территориях, где опекуны несовершеннолетних стали поддерживать "русский мир", а детей теперь не хотят возвращать родителям, которые находятся в Украине. В Офисе Уполномоченного ВР по правам человека рассказали, что, к примеру, в Мариуполе бабушка не хочет отдавать внучку родной матери, потому что та служит в ВСУ.

Ордер на арест Путина, который выдали именно и из-за похищения детей, не останавливает депортации. За время полномасштабной войны Россия уже похитила тысячи украинских детей, на возвращение которых необходимы десятки лет.

Согласно информации Офиса генпрокурора, Россия от 24 февраля 2022 года похитила 19 546 украинских детей. Эта цифра может быть значительно больше, ведь многие случаи могут быть не зарегистрированы.