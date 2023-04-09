Без возвращения: оккупанты вывозят людей из Старобельска в неизвестном направлении
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В командовании украинской армии рассказали о ситуации на фронте и оккупированных территориях. В частности, там отметили, что захватчики депортируют людей из временно захваченных населенных пунктов в Луганской области.
В воскресенье вечером, 9 апреля, в Генштабе Вооруженных Сил Украины опубликовали сводку информации с передовой. Собственно, в сообщении говорится, что россияне вывозят украинцев из оккупированной части Луганщины, в частности, из Старобельска.
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Враг применяет насилие
Важно отметить, что ни в коем случае эти вывозы не добровольны. Собственно, российские оккупанты силой заставляют людей уезжать. Сейчас направление этих "ужасных путевок" неизвестно, однако очевидно, что их жертвы получили "билет" в один конец.
Не прекращаются случаи насильственного вывоза гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины. В частности, в Старобельске Луганской области,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что российские захватнические силы организуют обыски мест жительства украинцев, подозреваемых в поддержке собственного государства и Вооруженных Сил.
Оккупанты воруют детей
- Вспомним к этой теме, что особую огласку в последние недели приобрел тот факт, что российские захватчики вывозят на территорию своего террористического государства украинских детей с оккупированных территорий.
- Собственно, Международный уголовный суд в Гааге в марте даже выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей враждебной страны Марии Львой-Беловой за вероятную причастность к депортации несовершеннолетних.
- Что не удивительно, в Кремле начали отрицать, что обижают детей, а потом решили истерить. Однако все же процесс возвращения несовершеннолетних домой сдвинулся с мертвой точки.
- Скажем, в субботу, 8 апреля, стало известно, что часть из похищенных россиянами украинских детей вернулась к родителям. Речь идет об около трех десятках человек.
Как Россия ворует детей с оккупированных территорий / Картинка 24 Канала