Удалось установить лишь около 20 тысяч детей, похищенных Россией, – Верещук

Украина постоянно работает над возвращением детей, которых похитили российские захватчики. Сейчас удалось установить, что Россия незаконно вывезла 20 тысяч украинских детей.

К счастью, 800 из них уже удалось вернуть домой. Об этом 24 Каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, отметив, что это очень сложный процесс.

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Сколько похищенных детей уже вернули

Дело в том, что Россия не дает списков тех, кого она незаконно вывезла, поэтому Украина требует от международного сообщества, чтобы Россия предоставила списки похищенных детей.

Мы не знаем точной цифры детей, которых вывезли. То, что нам удалось установить, это около 20 тысяч детей, из них уже 800 возвращено. Есть случаи, когда дети с их опекунами возвращались в третьи страны. Это процесс, который постоянно продолжается,

– сообщила министр по реинтеграции.

Украина ищет информацию о похищенных детях через Европол, европейские и мировые институты. В то же время международное сообщество должно применить жесткие санкции против России из-за похищения детей. Тогда процесс с возвращением украинских детей будет идти гораздо быстрее.

Россия милитаризирует детей в Мариуполе

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Россия распространяет пропаганду на временно оккупированных территориях Украины, в частности направляет ее на детей, которые там остались. Так, в Мариуполе детей заставляют становиться частями организаций, которые полностью завязаны на милитаризации. Например, на оккупированных территориях распространена так называемая "юнармия", есть и другие подобные организации.

Также на оккупированных территориях российские захватчики проводят различные мероприятия, чтобы вбить в головы детей полную ненависть ко всему украинскому. В Мариуполе Донецкой области враг разработал целую пропагандистскую программу.