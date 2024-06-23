На щастя, 800 з них вже вдалося повернути додому. Про це 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, зазначивши, що це дуже складний процес.

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Скільки викрадених дітей вже повернули

Річ у тім, що Росія не дає списків тих, кого вона незаконно вивезла, тому Україна вимагає від міжнародної спільноти, щоб Росія надала списки викрадених дітей.

Ми не знаємо точної цифри дітей, яких було вивезено. Те, що нам вдалося встановити, це близько 20 тисяч дітей, з них уже 800 повернуто. Є випадки, коли діти з їхніми опікунами повертались в треті країни. Це процес, який постійно триває,

– повідомила міністерка з реінтеграції.

Україна шукає інформацію про викрадених дітей через Європол, європейські та світові інститути. Водночас міжнародна спільнота повинна застосувати жорсткі санкції проти Росії через викрадення дітей. Тоді процес з поверненням українських дітей йтиме набагато швидше.

Важливо! Окупаційні війська за час повномасштабної війни вбили понад 12 тисяч цивільних українців, з них – 551 дитина.

Росія мілітаризує дітей у Маріуполі

Росія поширює пропаганду на тимчасово окупованих територіях України, зокрема спрямовує її на дітей, які там залишилися. Так, у Маріуполі дітей змушують ставати частинами організацій, які повністю зав'язані на мілітаризації. Наприклад, на окупованих територіях поширена так звана "юнармія", є й інші подібні організації.

Також на окупованих територіях російські загарбники проводять різні заходи, щоб вбити в голови дітей повну ненависть до всього українського. У Маріуполі Донецької області ворог розробив цілу пропагандистську програму.