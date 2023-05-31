Насильственный вывоз детей из Украины: где и как Россия выращивает "новых граждан"

Российское издание установило, что Кремль вывез из Украины не менее 2,5 тысяч украинских сирот. Большинство из них находятся в Ростовской, Нижегородской областях и Москве.

Журналисты издания "Важные новости" установили, что в российском банке детей, оставшихся без попечения родителей, появились несовершеннолетние из Украины. Оттуда россияне могут взять их под опеку, однако не предусмотрено их возвращение в Украину, пишет 24 Канал.

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Что известно об украинских сиротах в России

Число детей из Украины, которым официально ищут в России опекунов или приемные семьи, может составить почти две с половиной тысячи человек,

– говорится в сообщении.

Эту цифру установили, выяснив, что по данным российского минообразования, в 2022 году сразу в 21 регионе резко возросло количество детей, поставленных на учет в банк данных о детях-сиротах. В частности, эти регионы внесли в банк на 2450 сирот больше, чем в среднем за последние шесть лет. Больше всего детей появилось у:

Ростовской области – 573 ребенка;

Москве – 460;

Нижегородской области – 388.

Издание отмечает, что некоторые из детей до депортации жили в украинских детских домах, другие остались без родителей, потому что те погибли во время боевых действий.

В России не отрицают, что у них увеличилось количество детей из Украины. В министерстве социальной политики Нижегородской области заявили, что действительно у них есть дети-сироты из псевдореспублик на Донбассе.

Они меняют место жительства и сразу, соответственно, становятся на учет по месту жительства и обязательно попадают в банк,

– заявили в минсоцполитики.

То есть, российская система не предусматривает возвращения детей в Украину, украинским родственникам, которые их могут искать. Россия традиционно и цинично пытается "перевоспитать" детей:

им прививают "патриотические чувства";

устраивают встречи с российскими оккупантами;

учат плести маскировочные сети для армии России.

Журналисты отмечают, что "вернуться в Украину у них нет никаких шансов".

Россия похищает украинских детей

По состоянию на 31 мая 2023 года, согласно данным Офиса генпрокурора, Россия похитила и депортировала из Украины как минимум 19 тысяч 484 ребенка. Из них вернуть удалось только 371 ребенка. Ведь Россия не хочет выпускать детей обратно в Украину.

Буквально 30 мая советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала в эфире телемарафона, что один из способов похищения украинских детей – это когда здоровым детям ставят диагнозы, требующие немедленного лечения или реабилитации в России.

Речь о том, что россияне производят отбор и самых здоровых детей забирают себе,

– объяснила Герасимчук.



Россия депортирует украинских детей / Инфографика Офиса генпрокурора