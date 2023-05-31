Журналісти видання "Важливі новини" встановили, що у російському банку дітей, які залишились без піклування батьків, з'явились неповнолітні з України. Звідти росіяни можуть взяти їх під опіку, проте не передбачено їхнє повернення в Україну, пише 24 Канал.

Дивіться також У Москві затримували українку, яка хотіла повернути викрадених Росією дітей, – ЗМІ

Що відомо про українських сиріт в Росії

Число дітей з України, яким офіційно шукають у Росії опікунів чи прийомні сім'ї, може становити майже дві з половиною тисячі людей,

– мовиться в повідомленні.

Цю цифру встановили, з'ясувавши, що за даними російського міноосвіти, у 2022 році одразу у 21 регіоні різко зросла кількість дітей, поставлених на облік до банку даних про дітей-сиріт. Зокрема, ці регіони внесли до банку на 2450 сиріт більше, ніж у середньому за попередні шість років. Найбільше дітей з'явилось у:

Ростовській області – 573 дитини;

Москві – 460;

Нижегородській області – 388.

Видання зазначає, що деякі з дітей до депортації жили в українських дитячих будинках, інші залишились без батьків, бо ті загинули під час бойових дій.

У Росії не заперечують, що у них збільшилась кількість дітей з України. У міністерстві соціальної політики Нижегородської області заявили, що справді у них є діти-сироти з псевдореспублік на Донбасі.

Вони змінюють місце проживання і відразу, відповідно, стають на облік за місцем проживання та обов'язково потрапляють до банку,

– заявили у мінсоцполітики.

Тобто російська система не передбачає повернення дітей в Україну, українським родичам, які їх можуть шукати. Росія традиційно та цинічно намагається "перевиховати" дітей:

їм прищеплюють "патріотичні почуття";

влаштовують зустрічі з російськими окупантами;

вчать плести маскувальні мережі для армії Росії.

Журналісти зазначають, що "повернутися до України вони не мають жодних шансів".

Росія викрадає українських дітей

Станом на 31 травня 2023 року, згідно з даними Офісу генпрокурора, Росія викрала та депортувала з України щонайменше 19 тисяч 484 дитини. З них повернути вдалось тільки 371 дитину. Адже Росія не хоче випускати дітей назад в Україну.

Буквально 30 травня радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла в ефірі телемарафону, що один зі способів викрадення українських дітей – це, коли здоровим дітям ставлять діагнози, які потребують негайного лікування чи реабілітації в Росії.

Мова про те, що росіяни проводять відбір і найздоровіших дітей забирають собі,

– пояснила Герасимчук.



Росія депортує українських дітей / Інфографіка Офісу генпрокурора