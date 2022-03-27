Россия похитила из Мариуполя 2 тысячи детей: Зеленский пригрозил выходом из переговоров

Владимир Зеленский рассказал российским СМИ о зверствах, к которым военные их государства прибегают в Мариуполе. Шокировал, в частности, количеством похищенных оккупантами детей.

Украинский президент пообщался с российскими оппозиционными СМИ, сообщает 24 канал. В Кремле запретили публиковать это интервью.

Читайте также Соляр рассказала историю девочки, которую вывезли в Россию

Россияне похищают украинских детей

Зеленский объяснил, какова на самом деле ситуация в Мариуполе. Он рассказал, что город заблокирован российскими военными. Оккупанты обстреливают гуманитарные конвои, убивают водителей.

Глава государства добавил, что Россия силой вывозит местных жителей на свою территорию. Ранее Сергей Тарута рассказал, что у них отбирают документы и телефоны. Зеленский бьет тревогу: ведь оккупанты похищают и детей.

Более 2 тысяч детей вывезли. Их точное местонахождение – неизвестно. Они могут быть как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа,

– подчеркнул он.

"Это страшно. Они держат их как души обменного фонда. Нет культурных слов — только эмоциональные буквы сейчас выскакивают, к сожалению. Но мы с вами откровенны", – добавил президент.

Как отметила омбудсмен Людмила Денисова, Россия проводит массовую депортацию населения оккупированных территорий. Речь по меньшей мере о 439 420 мирных жителях.

Зеленский пригрозил выходом из переговоров

Кроме этого, глава государя высказался и о переговорах с российской стороной, а также об обмене пленными. Он объяснил, что может сделать невозможным любые договоренности.

Я сказал: если они воруют детей... Это все закончится тем, что не будет переговоров, ничего не будет,

– предупредил политик.

"Мы отовсюду выйдем (из договоренностей – 24 канал). Ни о чем не будем с ними договариваться. Мы ничего не закончим и никого не обменяем", – подчеркнул украинский президент.

Полное интервью Зеленского для российских СМИ: смотрите видео