Слабое место, – обозреватель объяснил, смогут ли россияне увеличить прорыв на Сумщине

В конце декабря российские военные зашли в село Грабовское на Сумщине и вывезли оттуда более 50 гражданских, также в плен попали наши военные. В селе продолжаются бои, оккупанты пытаются продвигаться.

Как отметил 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, в похищении людей вообще нет стратегической или даже оперативной цели. То же самое можно сказать в целом о боях в небольшом населенном пункте.

К теме Воспользовались ситуацией: генерал армии объяснил, что россияне задумали на Сумщине

Способна ли Россия развить наступление?

Мы можем оценивать ситуацию по информации в открытых источниках. Там не сообщали о подготовке большой наступательной группировки со стороны врага на этом направлении. Если предположить, что такой подготовки действительно не было, тогда говорится о рейде и локальной операции России.

"Официальные должностные лица Украины сообщили, что в нападении на село участвовало около сотни российских военных. Вероятно, оккупанты увидели, что можно небольшими усилиями захватить эту территорию и нанести ущерб, создать медийный ажиотаж и этим воспользовались", – подчеркнул военный обозреватель из Израиля.

Село Грабовское на Сумщине: смотрите на карте

Для того, чтобы говорить о выполнении больших задач, то нужно несколько сотен пехотинцев. Этого мы не видели. В свое время Украина осуществляла рейды на территорию России. Тогда добровольцы заходили в Курскую и Белгородскую области.

"Граница действительно большая, а силы для ее прикрытия – незначительные. Это касается и России, и Украины. Поэтому есть много слабых мест, чтобы осуществили рейд диверсионно-разведывательной группы или даже такими силами. Судя по всему, россияне нашли такое место и попытались атаковать", – сказал Давид Шарп.

Важно! Владимир Зеленский сообщил, что в плен оккупантов также попали 13 военных. По словам президента, ВСУ могли уничтожить врага артиллерией и дронами, но не стали этого делать, чтобы не нанести вред гражданским.

Вероятно, оборона на этом направлении не была хорошо налажена, определенные проблемы заметны. Но пока не говорится о чем-то большем, чем удар по конкретному селу.

Что произошло в Грабовском: главное