Слабое место, – обозреватель объяснил, смогут ли россияне увеличить прорыв на Сумщине
- Российские военные зашли в село Грабовское на Сумщине, вывезли более 50 гражданских и взяли в плен украинских военных.
- Вероятно, Россия не планировала большого наступления, а провела рейд, локальную операцию.
В конце декабря российские военные зашли в село Грабовское на Сумщине и вывезли оттуда более 50 гражданских, также в плен попали наши военные. В селе продолжаются бои, оккупанты пытаются продвигаться.
Как отметил 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, в похищении людей вообще нет стратегической или даже оперативной цели. То же самое можно сказать в целом о боях в небольшом населенном пункте.
Способна ли Россия развить наступление?
Мы можем оценивать ситуацию по информации в открытых источниках. Там не сообщали о подготовке большой наступательной группировки со стороны врага на этом направлении. Если предположить, что такой подготовки действительно не было, тогда говорится о рейде и локальной операции России.
"Официальные должностные лица Украины сообщили, что в нападении на село участвовало около сотни российских военных. Вероятно, оккупанты увидели, что можно небольшими усилиями захватить эту территорию и нанести ущерб, создать медийный ажиотаж и этим воспользовались", – подчеркнул военный обозреватель из Израиля.
Село Грабовское на Сумщине: смотрите на карте
Для того, чтобы говорить о выполнении больших задач, то нужно несколько сотен пехотинцев. Этого мы не видели. В свое время Украина осуществляла рейды на территорию России. Тогда добровольцы заходили в Курскую и Белгородскую области.
"Граница действительно большая, а силы для ее прикрытия – незначительные. Это касается и России, и Украины. Поэтому есть много слабых мест, чтобы осуществили рейд диверсионно-разведывательной группы или даже такими силами. Судя по всему, россияне нашли такое место и попытались атаковать", – сказал Давид Шарп.
Важно! Владимир Зеленский сообщил, что в плен оккупантов также попали 13 военных. По словам президента, ВСУ могли уничтожить врага артиллерией и дронами, но не стали этого делать, чтобы не нанести вред гражданским.
Вероятно, оборона на этом направлении не была хорошо налажена, определенные проблемы заметны. Но пока не говорится о чем-то большем, чем удар по конкретному селу.
Что произошло в Грабовском: главное
- Российская армия 20 декабря пересекла границу Украины на Сумщине и зашла в село Грабовское Краснопольской общины. Оттуда оккупанты незаконно вывезли более 50 человек, преимущественно пенсионеров. В частности среди них 89-летняя женщина. Почти все эти люди ранее отказались от эвакуации.
- Сначала сообщалось, что среди тех, кого вывезли россияне, – нет детей. Впрочем Президент Украины предоставил другую информацию. Из 52 человек, которых похитили, – было 17 мужчин призывного возраста, остальные – женщины и дети. Владимир Зеленский отметил, что людей месяцами просили выезжать и он не понимает, "как можно так относиться к своим детям".
- Впоследствии стало известно, что оккупанты сначала собрали местных в церкви. А уже оттуда повели в Россию. Много времени это не заняло, потому что село небольшое. По словам президента, люди поддерживали связь с теми, кто был на территории России. Так они жили не один год.