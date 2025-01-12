Россияне пытаются обойти Покровск и попасть на Днепропетровщину, - Financial Times

Пока украинцы считают, сколько километров осталось до границы Днепропетровской области, россияне прибегли к другой тактике. Они решили обойти город, перерезав логистику ВСУ.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Враг стремится окружить Покровск, – ОСУВ "Хортица" рассказало о ситуации в городе

Враг хочет, чтобы ВСУ оставили Покровск без боя

Сейчас оккупантам осталось чуть меньше, чем 7 километров от трассы на Днепропетровщину. И они движутся на запад от Покровска.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил о новой идее россиян.

Они понимают, что потеряют много сил, пытаясь взять Покровск, поэтому решили применить другую стратегию: подойти с юга и обойти город,

– сказал разведчик.

Россияне решили перерезать трассу между Покровском и Константиновкой. Таким образом, защитники города будут отрезаны от логистики и будут вынуждены выйти без боя.

Ситуация под Покровском

Как быстро врагу удастся реализовать свой замысел, будет зависеть от уровня укреплений в этом районе. И от количества украинских защитников, которых все больше не хватает.

Кроме этого в районе Покровска труднопроходимая местность, которая может задержать врага.